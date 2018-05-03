السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

03 مايو 2018 - 05:14 م

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، موافقة بلاده على بناء سد النهضة، لافتة إلى أن الخرطوم تبين لها أن آثار السد الإيجابية أكثر من السلبية.

وأضاف البشير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد اليمين، في الخرطوم، أن السودان يتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

وتابع قائلًا: "نحن متوافقين تماما مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة".

وأشار البشير إلى أن "السد يهم 3 دول منهم مصر، وبالنسبة لنا هناك التزام قاطع بأن حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد"، حسب قوله.

فيما قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد اليمين، إن بلاده تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح الدول الصديقة.

وأضاف أبي أحمد، "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع، ونحن نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة، وليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر".