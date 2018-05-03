» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب

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المغرب،

الاهلى

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نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا عن هروب وليد أزاروا مهاجم الفريق الأحمر، إلى المغرب.

وأكد عبد الحفيظ، أن وليد أزارو، لاعب فريق الكرة حصل على إجازة لمدة ستة أسابيع؛ نظرا لعدم لحاقه بمباراة الفريق أمام كمبالا سيتي في الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة أفريقيا يوم 15 مايو الجاري بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية بخلاف إجراء والدته لعملية جراحية وطلب اللاعب أن يكون بجوارها خلال تلك الفترة.

وقال مدير الكرة إن اللاعب سيستكمل علاجه بالتنسيق مع طبيب المنتخب المغربي خلال هذه الفترة بعدما حمل تقريرًا طبيا يوضح حجم إصابته.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بتروجت في الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.


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