» البورصة تخسر 12 مليار جنيه

03 مايو 2018 - 06:30 م

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.905 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30″ بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 17832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50″ بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3025 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20″ بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 17819 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70″ بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 878 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.4 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب العرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 131.3 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، على التوالى.



