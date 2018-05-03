تفاصيل قتل سيدة لطفل شاهدها في وضع مخل

03 مايو 2018 - 06:38 م

أدلت "رشا س.ع" المتهمة بقتل الطفل " بدر " 12 سنة باعترافات تفصيلية مؤكدة أنها أغرقته حتى فارق الحياة ووضعته فى جوال وأخفت جثته فى المجارى بعد شاهدها فى وضع مخل.

واعترفت فى تحقيقات النيابة بارتكابها الواقعة، موضحة أن المجني عليه من جيرانها وبتاريخ 7 ديسمبر 2017 وأثناء تواجدها بالمنزل مع "م.ع.ح"، 42 سنة، عامل، والذي تربطه بها علاقة غير شرعية فوجئت بالمجني عليه يشاهدهما عاريان في وضع مخل.

وخشية افتضاح أمرها قامت باستدراج الطفل لإحدى غرف المنزل ووضعت رأسه داخل أحد الأواني المليئة بالماء حتى فارق الحياة ثم وضعته بداخل حقيبة من القماش وألقته بأحد المجاري المائية المجاورة للقرية.

وأضافت أنه منذ حوالى شهر علمت باعتزام أهالي القرية بتطهير المجري المائي فتوجهت للمجرى واستخرجت الجثة ووضعتها أسفل كومة من التراب بأرض زراعية، والتي تم العثور عليه.

وكشفت المعاينة المبدئية للنيابة أنه أثناء قيام محمد سيم محمود، 40 سنة، عامل خلال سيره بالطريق الزراعي، وسط المنطقة الزراعية المتاخمة لعزبة الجعيدي عثر على جثمان نجل شقيقه "بدر جمعة سيد" أسفل إحدى أشجار النخيل المتواجدة على الطريق والمبلغ بغيابه في المحضر رقم (8668/2017).

وتبين من خلال المعاينة أن الجثة في حالة تحلل وغير واضحة المعالم ويرتدي "ترينج بني اللون" وأمر المستشار عماد على المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف بنقل الجثة لمستشفى بني سويف العام وانتداب الأدلة الجنائية والتحفظ على مكان الحادث وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جيران الطفل القتيل وقامت المباحث الجنائية بإلقاء القبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.