» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل

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إثيوبيا وإسرائيل
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اتفاقيات مشتركة

وقعت إثيوبيا وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقيات مشتركة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة، في ختام زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووفد مرافق إلى أديس أبابا.

جاء ذلك خلال منتدى رجال الأعمال الإثيوبيين والإسرائيليين المنعقد في أديس أبابا، تزامنا مع ختام زيارة "ريفلين" للبلاد، واستمرت ثلاثة أيام، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقيات في مجال الزراعة تركز على استخدام تكنولوجيا الري في الزراعة، والحفاظ على المياه في المواسم الشحيحة، دون ذكر تفاصيل بشأن اتفاقيات الصحة والتعليم والطاقة، أو توضح العدد الإجمالي للاتفاقيات.

وقال الرئيس الإسرائيلي، في كلمة له خلال المنتدى، وفق بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن الشراكة بين البلدين "ستحقق تطوير التعاون القائم بين البلدين، في مجالات الأمن الغذائي، والصحة العامة، والبنية التحتية والطاقة"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

بدورها، وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الإثيوبية، هيروت والد ماريم، في كلمة لها، الاتفاقيات الموقعة بأنها "دفعة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الإفريقي.

وفي السنوات القليلة الماضية، كثفت إسرائيل تواصلها مع القارة السمراء من خلال زيارات قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو إلى إفريقيا، وزيارات مسؤولين أفارقة إلى تل أبيب.

وأعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة أنه يهدف إلى كسر التأييد الإفريقي الواسع لفلسطين في المؤسسات الأممية والدولية.



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