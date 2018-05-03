السودان يمنح إثيوبيا حصة بميناء "بورتسودان"

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ميناء بورتسودان

وقعت إثيوبيا اتفاقية اليوم مع السودان لتطوير ميناء بورتسودان البحري، لتصبح أديس أبابا شريكا جديدا للسودان في إدارة أكبر ميناء لها على البحر الأحمر بعد دولة قطر التي بدأت مباحثات في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي اتفق خلال لقائه بمقر إقامته بفندق كورينثيا بالخرطوم، مع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، على أن تحصل إثيوبيا على حصة من أكبر ميناء بالسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن قادة الدولتين اتفقوا على تطوير ميناء بورتسودان معا، مضيفا أن الاتفاق نص على أن تكون إثيوبيا مساهمة بالميناء أيضا، دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.

وقال مسئول آخر أن الاتفاق يسمح لإثيوبيا بأن يكون لها رأي في نسبة الرسوم التي يحصل عليها الميناء.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أنشطة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وأهمية تطوير أعمالها لصالح شعبي البلدين، واستفادة إثيوبيا من ميناء بورتسودان ومشروع ربط البلدين بالسكة حديد بجانب ملفات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحاربة المخدرات وتجارة الأسلحة الخفيفة.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت الحكومة السودانية عن إطلاق مباحثات مع الحكومة القطرية لإنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.

وقال وزير النقل السوداني، مكاوي عوض، إن "اختيار قطر تحديدا لإنشاء الميناء كان بناء على توجيهات ورغبة الحكومة"، مضيفا أن "قطر تنوي تطوير ساحل البحر الأحمر" في السودان.

وأشارت صحيفة "الشرق" القطرية الرسمية إلى أن هذه المبادرة تأتي لتوسيع الاستثمارات القطرية في السودان التي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 3.8 مليار دولار.



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