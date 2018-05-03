فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

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لقطة من المباراة
لقطة من المباراة

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اتحاد الكرة

الحكم

فرض عقوبات

أعلنت لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة، توقيع عقوبات مغلظة في أحداث شغب مباراة وادى دجلة والطيران بالقسم الأول والتى أقيمت يوم الجمعة الماضى.

ووقعت اللجنة، عدة عقوبات بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة، حيث قرر إيقاف أشرف مبروك مدرب حراس الطيران ثمانية اشهر وذلك لطرده للاعتراض وتلفظه بألفاظ نابية على حكم المباراة اعتبارا من تاريخ المباراة، وإيقاف ياسمين عبدالراضى حارس الطيران ثمانية أشهر وذلك لما بدر منها من تعدى على الحكم المساعد بالضرب بعد نهاية المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف إلهام عيد عبدالملك 8 مباريات لطردها والاعتراض والسب وتلفظها بألفاظ نابية على حكم المباراة، وإيقاف كلا من: يارا صبري، وهاجر رمضان، وزيزى عبدالرحمن، ونورا محمد، وإيناس مصطفى، لاعبات الطيران 3 مباريات لما بدر منهن من سلوك غير رياضى تجاه الحكم.

وتقرر إيقاف هيام عبدالحفيظ لاعبة الطيران، وإسراء أسامة لاعبة وادى دجلة، مباراتين لطردها وضرب الخصم بدون كرة، وإيقاف ندا نصر لاعبة الطيران مباراة واحدة لطردها لحصولها على إنذارين.


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