وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

03 مايو 2018 - 06:58 م

حالة من الاستياء العارم تسود أروقة وزارة الأوقاف، بعد أن رفض الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، توفير السجاد اللازم لنحو 200 مسجد جرى إحلالها وتجديدها، وكان مقررًا افتتاحها خلال الأسبوع المقبلين بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن "جمعة" رفض اعتماد القرار بتوفير السجاد للمساجد التي جرى إحلالها وتجديدها، بالجهود الذاتية للأهالي، والتي يصل عددها إلى نحو 200 مسجد على مستوى الجمهورية.

وأضافت "هذه المساجد التابعة للوزارة كان من المقرر افتتاحها للصلاة أمام المصلين في بداية شهر رمضان، إلا أن رفض الوزير توفير السجاد لها سيعطل افتتاحها إلى أجل غير مسمى".

وأشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح الأسباب التي دفعت الوزير لاتخاذ القرار، خاصة وأن هناك مصنعًا تابعًا لوزارة الأوقاف بالبحيرة يقوم بتصنيع سجاد المساجد.

يشار إلى أن المساجد المذكورة لم تتكبد وزارة الأوقاف أي تكاليف لتجديدها، باستثناء 5 مساجد من أصل 200 مسجد، وهو ما يمثل لغزًا بحسب المصادر يصعب معه تفسير قرار الوزير.



