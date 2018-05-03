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"البشير" يعفو عن السجناء الإثيوبيين في السودان

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الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير
الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

خالد الشرقاوي

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أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير اليوم، الخميس، قرارًا بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده البشير، اليوم، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة "الأناضول".

وقال البشير، "أصدرنا قرارًا بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء أو المغادرة"، دون أن يحدد أعداد هؤلاء المساجين المفرج عنهم، وأنه "ألزم جميع الجهات المختصة بإدخال القرار حيّز التنفيذ".

من جهته، اعتبر أبي أحمد، أن "قرار إطلاق سراح المساجين سيكون بمثابة درس لنا في إثيوبيا".

وعلى صعيد آخر، أوضح البشير، أن مباحثاته مع أبي أحمد، لم تواجه أي إشكالات فيما يتعلق بالاتفاق حول معظم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف "ناقشنا العلاقات التجارية واستخدام إثيوبيا لميناء بورتسودان (شرقي السودان)، في الصادرات والواردات، والتزمنا بتوفير الحماية لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية".

وتابع "اتفقنا على النظر في قضايا الحدود بروح الجوار والمنافع المشتركة، وعلى إحلال السلام في دولة جنوب السودان".

وبهذا الخصوص، أشار أبي أحمد، إلى أن "لقاءاته مع البشير، كانت ناجحة ومثمرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية".

وأردف "اتفقنا على التكامل الاقتصادي لربط الخرطوم و(العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا، بالطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع التبادل التجاري".

وأمس الأربعاء، وصل أبي أحمد، الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



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