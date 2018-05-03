  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

السعودية

سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

سد النهضة

السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

دعوى قضائية تختصم رئيس الجمهورية

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

#

دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

#

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

#

"موسى": "هخلي كيلو اللحمة بـ 20 جنيه"

رئيس الجمهورية

جنايات القاهرة

دعوة قضائية

أقام مواطنان شقيقان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38706 لسنة 72 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن المواطنين محمد غنيم شويرد، وشقيقه موسى، فوجئا في 24 أبريل الماضي، بالقرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن الدولة عليا، بإدراج أسمائهما على قوائم الإرهابيين، ونشره بالجريدة الرسمية في 4 مارس الماضي.

وقال مقيمو الدعوى، إن نص المادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين غير دستوري لإهداره حق التقاضي الوارد في المادتين 97 و98 من الدستور المصري بجعل البت في طلبات إدراج الأفراد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات دون إعلان الخصوم؛ ما يعد إهدارا لحقهم في الدفاع.

وأشارت الدعوى إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات يشوبه الغموض به قصور شديد في التسيب والاضطراب في تحصيل وقائع الاتهام.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار إدراج الشقيقين على قوائم الإرهاب لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب ورفع أسماء المواطنين -مقيما الدعوى- من قوائم الإرهابيين ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل
» البورصة تخسر 12 مليار جنيه
» رسالة ترد على طعون المعاصرين في أحاديث «الصحيحين»
» مقتل 682 صحفي في سوريا معظمهم على يد النظام
» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب
» "صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان
» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك