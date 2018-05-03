» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات

03 مايو 2018 - 07:04 م

توج فريق العين الذي يلعب ضمن صفوفه حسين الشحات لاعب منتخبنا الوطني، ببطولة كأس الامارات، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الوصل بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم، الخميس، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

افتتح التسجيل بالهدف الأول لصالح فريق العين اللاعب إسماعيل أحمد بالدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب ماركوس بيرج بالدقيقة 50، بينما سجل هدف الوصل الوحيد اللاعب كايو كانيدو كريا بالدقيقة 91 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة حسين الشحات المحترف فى صفوف العين بصفة أساسية.