  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

السعودية

سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

سد النهضة

السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات

الرياضة

العين
العين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول لاعب غير «أهلاوي» يشارك في مونديال الأندية

#

«الشحات» يشارك في تعادل العين مع الريان القطري بأبطال أسيا

#

حسين الشحات يقود العين الإماراتي أمام الهلال السعودي بأبطال آسيا

#

"الشحات" يقود العين للفوز على الإمارات بثلاثية

الامارات

المصريون

الشحات

العين

توج فريق العين الذي يلعب ضمن صفوفه حسين الشحات لاعب منتخبنا الوطني، ببطولة كأس الامارات، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الوصل بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم، الخميس، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

افتتح التسجيل بالهدف الأول لصالح فريق العين اللاعب إسماعيل أحمد بالدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب ماركوس بيرج بالدقيقة 50، بينما سجل هدف الوصل الوحيد اللاعب كايو كانيدو كريا بالدقيقة 91 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة حسين الشحات المحترف فى صفوف العين بصفة أساسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل
» البورصة تخسر 12 مليار جنيه
» رسالة ترد على طعون المعاصرين في أحاديث «الصحيحين»
» مقتل 682 صحفي في سوريا معظمهم على يد النظام
» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب
» "صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان
» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك