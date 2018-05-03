إنهاء لجنة إدارة الشئون المالية بالزمالك

03 مايو 2018 - 07:06 م

قررت نيابة الأموال العامة العليا، إنهاء عمل لجنة المختصين التي سبق وأمرت بتشكيلها في شهر مارس الماضي من أعضاء الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك.

وجاء القرار في ضوء انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل، والتي كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيلها لإجراء أعمال الفحص الفني والمحاسبي للمخالفات المنسوب إلى مجلس إدارة نادي الزمالك ارتكابها.

وخاطبت النيابة وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ قرار إنهاء عمل لجنة إدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، خلال موعد غايته السبت المقبل، على أن تقوم الوزارة بموافاة النيابة بكافة ما اتخذته اللجنة من إجراءات مالية حتى انتهاء عملها.

ولا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات والتي حملت اتهامات لمجلس إدارة النادي، بارتكاب مخالفات تتعلق بالحسابات المصرفية لنادي الزمالك.

وكان أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.

وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك.



