  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

السعودية

سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

سد النهضة

السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

إنهاء لجنة إدارة الشئون المالية بالزمالك

قضايا وحوادث

نادي الزمالك
الزمالك

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

البرلمان يوصي بصرف 805 ملايين جنيه سنويًا لصندوق القضاة

#

رياضيو الزمالك يستغيثون بـ«السيسي»

#

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

#

أجهزة الزمالك تعلن غضبها من لجنة «الشباب والرياضة»

وزارة العدل

الزمالك

مرتضى منصور

الاموال العامة

قررت نيابة الأموال العامة العليا، إنهاء عمل لجنة المختصين التي سبق وأمرت بتشكيلها في شهر مارس الماضي من أعضاء الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك.

وجاء القرار في ضوء انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل، والتي كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيلها لإجراء أعمال الفحص الفني والمحاسبي للمخالفات المنسوب إلى مجلس إدارة نادي الزمالك ارتكابها.

وخاطبت النيابة وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ قرار إنهاء عمل لجنة إدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، خلال موعد غايته السبت المقبل، على أن تقوم الوزارة بموافاة النيابة بكافة ما اتخذته اللجنة من إجراءات مالية حتى انتهاء عملها.

ولا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات والتي حملت اتهامات لمجلس إدارة النادي، بارتكاب مخالفات تتعلق بالحسابات المصرفية لنادي الزمالك.

وكان أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.

وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل
» البورصة تخسر 12 مليار جنيه
» رسالة ترد على طعون المعاصرين في أحاديث «الصحيحين»
» مقتل 682 صحفي في سوريا معظمهم على يد النظام
» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب
» "صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان
» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك