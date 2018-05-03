» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

03 مايو 2018 - 07:13 م

علق محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الأخبار التي أشارت إلى أن المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، ستكون مواجهة خاصة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «هي ليست مباراة نهائية بيني وبين كريستيانو رونالدو، فهي مباراة جماعية وليست فردية».

وأضاف: «أنا ألعب لنادي رائع، ولدينا لاعبون رائعون، وتأهلنا للنهائي بفضل العمل الجماعي الرائع، لا أستطيع أن أفعل كل ذلك بمفردي، فهو عمل جماعي، فعندما تحرز هدفا، هذا لأننا جميعا عملنا بصورة جماعية جيدة مع بعضنا البعض، وعندما نعترف بهذا يعني أننا جميعا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد».

وأكد صلاح، أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو حلمه منذ الصغر، متمنيا الفوز بهذا اللقب في ظل الدعم الكامل الذي يتلقاه من الجماهير المصرية والعربية».

وتابع صلاح: «أعلم أن المصريين وكل العرب يرغبون في الأفضل بالنسبة لي، وأشعر بالسعادة التي يشعرون بها في كل مرة أفوز فيها.. ولا أفكر في الوقت الحالي سوا إسعادهم والعودة بالكأس إلى ليفربول».

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على روما بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين، بعد الفوز 5-2 ذهابًا على «آنفيلد»، والهزيمة 4-2 إيابًا على ملعب «الأوليمبيكو».

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول، إلى المباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد الإسباني في 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما تألق في مباراة الذهاب بتسجيله هدفين وصناعة اثنين آخرين.

وكان ريال مدريد، قد حجز بطاقته في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي ليحقق إنجازًا تاريخيًا، عقب فوزه على بايرن ميونخ بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 يوم 26 مايو على ملعب «أولمبيسكي الوطني» بالعاصمة الأوكرانية كييف.