» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي

03 مايو 2018 - 07:28 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الترجي التونسي، والتي أقيم مساء اليوم الخميس، بالإسكندرية، عن ارتداء الضيف زيّه الرسمي «قميص أحمر، وشورت أبيض، وجورب أحمر»، على أن يرتدي حارس مرمى الأهلي الطقم الأخضر.

ويرتدي الترجي التونسي طقمًا أزرق داكنًا، وطلب مراقب المباراة تغيير لون حارس الترجي، بسبب اقتراب لون قميصه الأسود من لون قميص الفريق.

وتم الاتفاق على أن يصل الفريقان إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وأن تكون فترة الإحماء 45 دقيقة، على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً.

حضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ومحمود حزين مدير أمن النادي لفرع مدينة نصر ومن الترجي التونسي رياض بن نور مدير الكرة، بجانب طاقم تحكيم المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في افتتاحية مشوار الفريقين لدور المجموعات من بدوري أبطال أفريقيا.