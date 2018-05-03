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وفاة الفنانة "جمالات شيحة" عن عمر يناهز 85 عامًا

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أزمة صحية

وفاة فنانة شعبية

جميلات شيحة

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة جمالات شيحة واحدة من رائدات الفن الشعبى فى مصر، عن عمر يناهز 85 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة .

ومن المقرر أن يُدفن الجثمان فى مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة وسيقام العزاء غدًا فى شارع المطار بمنطقة إمبابة حيث كانت تسكن الفنانة جمالات شيحة رحمها الله .

يذكر أن الفنانة جمالات شيحة واحدة من أشهر المغنيات الشعبيات فى مصر ودخلت المجال الفنى وهى فى السادسة عشرة من عمرها بعدما اكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوى أحد رواد الفن الشعبي المصرى

وقدمت "شيحة" أغانى ومواويل شعبية شهيرة من بينها على ورق الفل دلعنى، وأنا شرقاوية، ورسينى يا ساقية عذاب وغيرهم من الأغانى التى ستظل عالقة فى أذهان الصغير قبل الكبير .



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