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«البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي

الرياضة

حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي
حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

الترجى

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام الترجي، المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري، إنه اعترض على إسناد مباراة الترجي الرياضي التونسي إلى الحكم السنغالي، مالانج ديديه، لأسباب واضحة للجميع.

وأضاف البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «هذا الحكم أدار لقاءنا أمام الترجي العام الماضي في برج العرب، ولم يكن موفقًا تمامًا، وكان أحد أسباب خروج المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2».

وأوضح أنه «بمجرد الإعلان عن إسناد المباراة للحكم السنغالي اعترضنا على اختياره، وتمنى أن يكون اختياره لمباراة الغد مجرد مرافقة من جانب الاتحاد الأفريقي».

وذكر البدري، أن الاتحاد الأفريقي مؤسسة كبيرة، وكل ما يرجوه أن يكون الحكم موفقًا في قراراته غدًا، وعدم تكرار أخطاء العام الماضي في مباراتنا، أيضًا، أمام الترجي.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية مشوارهما لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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