"خالد الجندي": القبلة بين الزوجين أثناء الصيام جائزة

03 مايو 2018 - 07:39 م

قال الداعية الإسلامي، خالد الجندي، إن حكم القُبلة أثناء الصيام عند الإمام أبى حنيفة جائزة، موضحًا أنه إذا كانت القبلة بين الزوج وزوجته أثناء الصيام من قبيل المودة أو المعاملة الحسنة بينهما فليست مكروهة، مسترشدًا بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم: "وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً".

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دى إم سى"، أنه إذا كانت القُبلة مصاحبة لمقدمات الجماع أو الشهوة فيكون الحكم الشرعي أنها مكروهة.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zBmTBhCvOtQ



