مشادات بين النواب والحكومة بسبب "ألعاب الموت"

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حذّر نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من خطورة عدم مواجهة وزارة الاتصالات للألعاب الخطيرة التي تنهي حياة الشباب، وسط مشادات خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الأزمة.

وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إن الترويج للألعاب الخطيرة زاد بعد الحديث عنه عن ذي قبل، محذرا من حدوث حالات جديدة للانتحار بسببه وقررت اللجنة دعوة الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة بخلاف ممثلين لوزارة الثقافة لتوعية الشباب.

واقترح نضال السعيد استخدام تطبيق جديد يسمى الحوت الوردي ويتعامل هذا التطبيق الجديد بمنطق الاستفادة من روح التحدي عند الشباب من خلال مطالبتهم بكتابة موضوع تعبير في ربع ساعة أو تعليمهم مهارات علمية جديدة في وقت قليل.

ونشبت مشادات بين ممثل الحكومة حسام عبد المولي رئيس إدارة الشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنواب بسبب ما قاله الأول حول أن مواجهة الألعاب ليس سهلا وأنه يشبه الفيروس الذي يمكن أن يواجه الشباب بطرق مختلفة حيث أصر النواب على تقديم حلول سريعة وإعلام الرأي العام بها.

وأكد حسام عبد المولي، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتْل مثل "الحوت الأزرق" أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلوها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

وقال المولي - خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الألعاب القاتلة - إن الإشكالية الكبري تكمن في أن هذه التطبيقات، أصبحت تٌرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أو تويتر.

وأضاف المولي، أنه فور إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بشأن حجب لعبة "الحوت الأزرق" بعد حالات الانتحار التي شهدتها مصر، قام "المجلس القومي لتنظيم الاتصالات" بمخاطبة شركات الاتصالات ونعمل حاليًا على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتعامل مع المجلس القومي لتنظيم الإتصالات.

وتابع المولي، أننا نعد بتطبيق أفضل ما توصل إليه العالم بشأن التعامل مع التطبيقات المماثلة، متابعا : لو قلت إني هنجح في حجب هذه الألعاب نهائيا هكون بضحك عليك.. فهذا الأمر لم ينجح في أي دولة، ونعد أن نطبق في مصر أفضل ما توصل إليه العالم في هذا الصدد.

وشن النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات، هجوم على ممثل الحكومة مطالبا، بحماية الشباب وقال ممثل الحكومة، إحنا مش بتوع ألعاب، ليرد عليه زيدان، قائلا، ولا إحنا بتوع جيمز بس لازم نحمي حياة الشباب.

وأعطت اللجنة مهلة أسبوعين لحل المشكلة والرد على البرلمان.



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