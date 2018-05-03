» بشرى للموظفين.. تبكير موعد صرف رواتب الأربعة أشهر القادمة

03 مايو 2018 - 07:53 م

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وصرف النفقة عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيو يوم الأربعاء 13 يونيو 2018.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، لصرف مرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018، ومرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2018/2017 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى أن الكتاب الدوري تضمن ضرورة مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.



