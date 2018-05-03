  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:13 م
بحث متقدم
محمد صلاح

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

هلال

«هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

مصرع 27 شخصًا في حادث سير مروّع بالهند

عرب وعالم

حادث سير مروّع بالهند (أرشيفية)
حادث سير مروّع بالهند (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

#

إصابة 27 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل

#

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

#

المرور: وفاة شخص فى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية

الهند

حادث سير

مصرع

لقّي 27 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، جراء اشتعال النيران في حافلة بعد سقوطها في واد بولاية "بيهار" شرقي الهند.

وأكد وزير شؤون إدارة الكوارث في الولاية، دانيش ياداف، في بيان، أن "التقديرات الأولية تشير إلى مصرع 27 شخصاً في الحادث"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ووقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها في منطقة موتاهارى بولاية بيهار، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية.

وذكرت الصحيفة أن "الحافلة كانت تقل 35 راكبا"، فيما لم تتحدث عن مصير بقية الركاب.

وبهذا الخصوص، قال رئيس وزراء بيهار، نيتيش كومار، في مؤتمر صحفي، "إنه حادث مؤلم حقاً.. مسؤولو الإدارة المحلية موجودون في الموقع، وسنقدم كل مساعدة ممكنة لعائلات الضحايا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال وأتليتكو مدريد
» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» الأهلي يكشف سبب قيد «باكا» بالقائمة الأفريقية
» بشرى للموظفين.. تبكير موعد صرف رواتب الأربعة أشهر القادمة
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل
» البورصة تخسر 12 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك