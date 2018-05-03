» الأهلي يكشف سبب قيد «باكا» بالقائمة الأفريقية

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كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء قيد الجنوب أفريقي باكاماني ماهلامبي، صانع ألعاب الفريق الأحمر، في القائمة الأفريقية.

وأشار البدري، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي التونسي، إلى أن قيده لم يكن مفاجأة كما ردد البعض بعد الإعلان رسميًا عن هذا الأمر، أمس.

وأضاف: «باكاماني لاعب جيد، ويمتلك سرعات كبيرة، ومباراة الأسيوطي الأخيرة في كأس مصر شهدت أداءً جيدًا للغاية من اللاعب».

وأوضح أن الظروف التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية بشأن الإصابات والغيابات، دفعته لاتخاذ قرار قيد باكا في القائمة الأفريقية.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.


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