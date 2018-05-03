الأمم المتحدة: 215 ألف نازح جراء الفيضانات بالصومال

03 مايو 2018 - 08:04 م

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزايد أعداد النازحين الذين وصلوا إلى 215 ألف نازح، جراء الفيضانات بالصومال.

وناشدت المنظمة الدولية المؤسسات والدول المانحة سرعة تقديم 16 مليون دولار لأعمال الإغاثة من أجل تجنب حدوث أزمة إنسانية جديدة بالبلاد، وفق وكالة "الأناضول".

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق: "استمر هطول الأمطار الغزيرة في حوضي نهر جوبا ونهر شبيلي بالصومال خلال الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى تفاقم الفيضانات في أجزاء من جنوب وسط الصومال".

وتابع: "بشكل عام، تضرر 630 ألفا من الفيضانات وغمر الأنهار، بما في ذلك نحو 215 ألفا نزحوا من ديارهم، وأبلغنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الموارد ما تزال محدودة، ونحتاج 16 مليون دولار أمريكي لتجنب حدوث أزمة (إنسانية)".

وأوضح أن "الشركاء في المجال الإنساني يقومون بتكثيف استجابتهم للفيضانات من خلال توفير المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والمأوى وأكياس الرمل".



