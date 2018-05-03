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بالفيديو.. إيرانيات يتنكرن بهيئة رجال لحضور مباراة كرة قدم

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إيرانيات يتنكرن في هيئة رجال لحضور مباراة كرة قدم
إيرانيات يتنكرن في هيئة رجال لحضور مباراة كرة قدم

خالد الشرقاوي

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إيران

نساء

مباريات كرة القدم

فيفا

رجال

تداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو يظهر تنكر فتيات إيرانيات على شكل رجال، حتى يتمكن من دخول استاد "ازادي" الرياضي في طهران لحضور مباريات كرة القدم، حيث يحظر نظام "الملالي" على النساء حضور مباريات كرة القدم.

وبيّن المقطع تنكر فتيات بملابس رجالية ووضعهن ذقناً وشارباً اصطناعيين، تمكّن من خلالهما دخول الملعب في العاصمة طهران، لحضور مباراة كرة القدم.

وتعد قضية السماح للنساء بدخول الملاعب إحدى مطالب المرأة الإيرانية خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، حيث وعد الرئيس الإيراني (حسن روحاني) بالعمل على المزيد من الانفتاح حول الحريات العامة وإعطاء حقوق المرأة، لكنه تراجع أمام ضغوط المتشددين.

ويحظر على النساء حضور مباريات كرة القدم لفرق الرجال منذ قيام ثورة الخميني عام 1979، ومع ذلك تسمح إيران للأجنبيات بحضور المباريات الخاصة بفرقهن الوطنية. 

وليست هي المرة الأولى التي يتم تداول المواقع الإيرانية صوراً لفتيات يتنكرن بملابس رجالية بهدف تجاوز عقبة دخول ملاعب كرة القدم.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حث إيران في وقت سابق على رفع الحظر المفروض على حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب.



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