وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

03 مايو 2018 - 08:44 م

كشف رامي عباس، وكيل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، عن العديد من الأسرار التي تخص أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية "سي إن إن بالعربية" اليوم، الخميس.



وقال رامي عباس، إن كل شخص يتمنى أن يرتبط بلاعب يقدم أداء بمستوى محمد صلاح، لافتا إلى أن صلاح يمتلك الـ"كاريزما" اللازمة والتي تجعله محبوبًا.

وأضاف أن محمد صلاح متواضع جدًا، ويمكن التواصل معه بسهولة، وهذا أمر ملحوظ في سوق حقوق نشر الصور، والجميع يعلم أنه ليس متسلطا، ولا يمتلك هذا السلوك على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا التواضع وعدم التسلط في عالم كرة القدم هو أمر مخيف للغاية.

وأشار إلى أن محمد صلاح سعيد جدًا بتواجده في ليفربول ويشعر بأنه يعيش أفضل فتراته، ويركز حاليا مع فريقه وإحراز البطولات.

وأكد وكيل محمد صلاح، أنه تلقى العديد من الاتصالات من أندية كبرى للفوز بخدمات صلاح، موضحا أنه ليس بالأمر الغريب أن تطلب تلك الأندية الكبرى انضمام صلاح لها خاصة أنه أفضل لاعب في إنجلترا فهو أكثر شيء ثمين في السوق حاليا.

وعن مشاركة محمد صلاح في إعلان "أنت أقوى من المخدرات"، أكد رامي عباس، أن مشاركة صلاح في الإعلان كان مؤثرا بشكل كبير إذ بعد عرض الإعلان بيوم واحد ارتفع معدل الاتصالات بمركز مكافحة الإدمان بنسبة 400%، مؤكدا أن الشباب الصغير رأوا في محمد صلاح الأمل والطريق الأفضل بدلا من الإدمان.