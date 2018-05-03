بالفيديو.. "كيم" يدفع بصحفي بعيدًا عن طريق زوجته

03 مايو 2018 - 08:49 م

انتشر فيديو على موقع "يوتيوب" يصور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وهو يدفع بصحفي وقف في طريق زوجته.

ووقعت الحادثة خلال لقاء الكوريتين، وفي الفيديو يظهر الصحفي وهو يقطع الطريق على المرأة ليلتقط صورة، وفي هذه اللحظة قام الزعيم كيم بدفع الصحفي بعيدا عن طريقها.

وكان الزعيمان الكوريان كيم جونج أون ومون جيه إن قد التقيا، في 27 أبريل الماضي.

وقال بيان صادر عن القمة إن "الطرفين أكدا أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".



