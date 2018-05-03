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محكمة إسرائيلية تدين شاعرة عربية بالتحريض على الإرهاب

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الشاعرة دارين طاطور
الشاعرة دارين طاطور

وكالات

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الإرهاب

المقاومة

التحريض

محكمة اسرائيلية

الشاعرة دارين طاطور

أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، شاعرة عربية بالتحريض على الإرهاب على الإنترنت لاستخدامها قصيدة ألفتها كخلفية صوتية لمشاهد لفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت دارين طاطور (36 عاما) قد نشرت مقطعا مصورا على فيسبوك ويوتيوب وهي تقرأ قصيدة "قاوم يا شعبي قاوم" مصحوبة بلقطات لشبان فلسطينيين ملثمين يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة والقنابل الحارقة.

ونشرت القصيدة في أكتوبر 2015 خلال موجة هجمات دامية شنها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع.

وألقي القبض على الشاعرة، وهي من عرب إسرائيل، بعد ذلك بأيام قليلة وقال ممثلو الادعاء إن تدوينتها دعوة للعنف.

وقالت طاطور، التي نفت الاتهامات، إن السلطات الإسرائيلية أساءت فهم قصيدتها. وتقول القصيدة "قاوم يا شعبي قاومهم/ قاوم سطو المستوطن/ واتبع قافلة الشهداء".

وأضافت أن القصيدة لا تحمل أي دعوة للعنف وإنما للكفاح وهو ما صوره الإسرائيليون عنفا.

وأدانتها قاضية إسرائيلية، وأصدرت حكما في 52 صفحة شمل تحليلا أدبيا مفصلا للنص والتسجيل المصور وللكلمة العربية "شهيد".

ومن خبراء اللغة الذين وصفهم الدفاع بأنهم شهود أستاذ إسرائيلي شهير في الشعر وخبير في الترجمة العربية والعبرية.

وأبلغ المترجم المحكمة بأن "شهيد" تعني أشياء مختلفة لطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال يوناتان منديل للمحكمة في مارس 2017 "الإسرائيليون يسمعون كلمة شهيد ويرون معتديا.. الفلسطينيون يرون ضحية.. هذا فارق كبير.. واحد يرى مهاجما يفجر حافلة والآخر يرى طفلا يقتله الجنود بالرصاص".
شاهد القصيدة..



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