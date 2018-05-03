» تعرف على قوانين كرة القدم "العمياء"؟

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المصريون ووكالات
كرة القدم "العمياء" هي جزء من كرة الصالات، حيث يبدو كل اللاعبين في الملعب "مكفوفين"
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