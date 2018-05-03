تطورات جديدة بشأن مقتل "مريم" في بريطانيا

03 مايو 2018 - 11:12 م

قالت بريطانيا، الخميس، إنها عرضت على مصر "قناة تواصل جديدة، تبدأ بعقد اجتماع لفريق تحقيق مشترك من البلدين"، لمتابعة مستجدات وفاة فتاة مصرية في المملكة المتحدة، في مارس/آذار الماضي، إثر "اعتداء وحشي".



وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قالت السفارة البريطانية بالقاهرة: "عرضت بريطانيا فتح قناة جديدة للتواصل تبدأ بعقد اجتماع يشمل فريقا مصريا وبريطانيا من المحققين لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات التحقيق في قضية مريم مصطفى".



وأوضحت السفارة أن "عرض فتح هذه القناة للتواصل يأتي من أجل تكثيف التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا لتحقيق العدالة"، دون تفاصيل أكثر.



وحتى الساعة 20.10 تغ، لم تعقب السلطات المصرية على ما ذكرته السفارة.



وتوفيت مريم مصطفى في 14 مارس/آذار الماضي، بمدينة نوتنغهام البريطانية، إثر "اعتداء وحشي" تعرضت له على أيدى مجموعة من الفتيات البريطانيات، ونقلت على إثره إلى مستشفى في لندن للعلاج، ثم تدهورت حالتها الصحية، قبل أن توافيها المنية، وفق مصادر رسمية.

