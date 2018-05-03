» قرار هام من "المركزي" بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة

03 مايو 2018 - 11:15 م

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر ما يسمى "الاعتمادات المستندية" التي يتم فتحها في البنوك لصالح هذه العمليات.



والاعتمادات المستندية هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتجري عن طريق البنوك، ما يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك.



وطالب "المركزي" في خطاب للبنوك العاملة في مصر، اطلعت عليه الأناضول، بإلغاء التأمين النقدي المطبق حاليا بنسبة 100 بالمائة على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستورد عبر "الاعتمادات المستندية".



وكان المركزي المصري، طالب البنوك في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية عبر "الاعتمادات المستندية"، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة آنذاك.



واستثنى البنك المركزي وقتها عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.



وعانت مصر خلال السنوات الأخيرة من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية، ما أدى إلى ظهور السوق السوداء في الأعوام الماضية، قبل إعلان المركزي المصري، اواخر 2016، تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية)، الذي أنهى "تقريبا" السوق السوداء، واللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل أساسي، لتوفير احتياجاتها من السلع في السوق المحلية.



وعملت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على فرض العديد من القيود للحد من الاستيراد، عبر زيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

