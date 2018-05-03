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بيع 89% من تذاكر مونديال روسيا

الرياضة

مونديال روسيا
مونديال روسيا

المصريون ووكالات

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قال أليكسي سوروكين المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في روسيا إن 89% من تذاكر مباريات البطولة بيعت حتى الآن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء المحلية، أكد سوروكين "حتى الآن، تم بيع 89 % من التذاكر المخصصة لمباريات المونديال، حيث وصل إجمالي التي تم بيعها مليونين و374 ألفًا".
وأضاف "46 % من التذاكر المباعة كانت من نصيب الجماهير الروس، و54 % للمشجعين الأجانب".
وأكد المدير التنفيذي للجنة الروسية "بالنظر إلى الاهتمام الكبير ببطولة كأس العالم 2018، يمكننا القول بثقة أننا نتوقع امتلاء مدرجات الملاعب في جميع المباريات".
وستقام فعاليات بطولة كأس العالم خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين. 

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