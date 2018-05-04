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خلال مسيرات "العودة"

جيش الاحتلال أصاب 6793 على حدود غزة

عرب وعالم

إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال
إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، أن 6793 شخصاً يعانون من جراح، جرّاء إصاباتهم برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركاتهم في مسيرات "العودة" على حدود القطاع.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "بلغ إجمالي عدد الإصابات جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة العودة 6793 إصابة، منهم 24 يعانون من بتر في الأطراف السفلية والعلوية من الجسم".
وأضاف: "عدد الشهداء الذين سقطوا منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية (منذ 30 مارس/ آذار الماضي)، 45 شهيداً".
ولا تحتسب "الصحة" في إحصاءاتها، شهيديْن، أعلنت إسرائيل عن قتلهما، يوم 30 مارس الماضي، وما زالت تحتجز جثمانيهما.
ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمهر فلسطينيون، بشكل يومي عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرات "العودة" التي من المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو/ أيار المقبل).
ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. -

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