  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:48 ص
بحث متقدم
سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

مريم عبد السلام

تطورات جديدة بشأن مقتل "مريم" في بريطانيا

وزير التربية والتعليم

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

ابراهيم الزعفراني

الزعفراني: خياران أمام الإخوان بشأن المصالحة

محمد صلاح

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

هلال

«هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

أتليتكو مدريد يتأهل لنهائي "يوروبا ليج" للمرة الثالثة

الرياضة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«فينجر» يعلن تشكيل آرسنال لمباراة أتليتكو مدريد

#

برشلونة يتوج بكأس ملك اسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه

#

أتليتكو مدريد يحجز مقعدًا في ثمن نهائي "يوروبا ليج"

#

أتليتكو مدريد يقترب من ثمن نهائي "يوروبا ليج"

تأهل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة الثالثة في تاريخه.
وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في إياب المربع الذهبي للبطولة.
وجاء تأهل أتليتكو مدريد للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.
وتعرض الفرنسي لوران كوشيلني لإصابة في الدقيقة 11 ليتم إخراجه من ملعب المباراة على نقالة، وتم التوجه به إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.
ومع حلول الدقيقة 45 جاء هدف التقدم لأتليتكو مدريد عبر دييغو كوستا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف.
واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أتليتكو مدريد عن فرصة مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، لينتزع فريق العاصمة الإسبانية بطاقة العبور للنهائي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب
» عزل الإخوان من وظائفهم «غير دستوري»
» ألسنة اللهب تلتهم مبنى مؤلف من 26 طابقًا
» قرار هام من "المركزي" بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة
» وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد
» فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»
» تعرف على قوانين كرة القدم "العمياء"؟
» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك