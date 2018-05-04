انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع

04 مايو 2018 - 12:52 ص

قرر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب محمود عباس أبو مازن رئيسًا لدولة فلسطين بالإجماع.

كانت قد عقدت على مدار الأيام الماضية أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطنى الفلسطينى، بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، والتى افتتحت مساء الإثنين بخطاب للرئيس الفلسطينى، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، ولرئيس المجلس الوطنى سليم الزعنون.



وقال نائب رئيس البرلمان العربى خميس السليمى، بحسب وكالة وفا الفلسطينية "لن نتخلى عن مسئوليتنا تجاه الشعب الفلسطينى فى الحرية والعدل، وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها فى كافة المحافل الدولية والإقليمية حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".



وأضاف رفضنا القرار الأمريكى الذى يشكل عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولى، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربى زار البرلمان الأوروبى وشرح خطورة القرار الأمريكى على عملية السلام، وطالب بضرورة الحفاظ على القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.



وأكد السليمى ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى البغيض، وحل الدولتين على أساسها.



وفى كلمة جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد حسام زكى، دعم الجامعة لفلسطين سياسيا وللخيارات الفلسطينية، فى هذا المنعطف الذى تمر فيه القضية، مشيرا إلى القرارات التى اعتمدتها القمة العربية فى الظهران لما لها أهمية بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى.

