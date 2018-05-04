  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:08 ص
بحث متقدم
توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

مريم عبد السلام

تطورات جديدة بشأن مقتل "مريم" في بريطانيا

وزير التربية والتعليم

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

ابراهيم الزعفراني

الزعفراني: خياران أمام الإخوان بشأن المصالحة

محمد صلاح

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

هلال

«هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

رئيس وزراء إثيوبيا..

تصريحات جديدة لـ"آبي أحمد" عن حصة مصر من المياه

الحياة السياسية

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»
رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لاعب منتخب مصر ينتقد الإشادات المبالغ فيها بـ"صلاح"

#

«النني» لـ«ميدو»: «أنت ضهرنا في روسيا»

#

ساندرا نشأت تكشف كواليس جديدة عن لقائها بـ"السيسي"

#

مصر ترد على«فيتو» أمريكا بشأن القدس

قال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم الخميس، في الخرطوم، إن سدا مثيرا للجدل تبنيه بلاده على نهر النيل "لن يلحق ضررا" بحصة مصر، التي تعبر عن قلقها حيال مضاعفات هذا المشروع.
والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا متعثرة منذ أشهر، في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.
وقال أحمد للصحفيين، في بيان مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير، بعد اجتماعين معه خلال زيارة استمرت يومين، هي الأولى للسودان بعد توليه منصبه: "لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر".
وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن المشروع مفيد للدول الثلاث الأمر الأكثر أهمية هو تقليل إضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسئولية".
من جهته، جدد البشير دعم الخرطوم بناء السد قائلا: "نحن ندعم السد تماما منذ أن كان فكرة".
وأضاف "نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله وزير الشباب عن أزمة محمد صلاح
» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب
» عزل الإخوان من وظائفهم «غير دستوري»
» ألسنة اللهب تلتهم مبنى مؤلف من 26 طابقًا
» مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان
» وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد
» فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»
» تعرف على قوانين كرة القدم "العمياء"؟
» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك