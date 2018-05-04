تفاصيل تصفية شقيقين متهمين بقتل أمين شرطة بالقليوبية

قامت قوات أمن القليوبية، بتصفية شقيقين، وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط ثالث، لاتهامهم بإطلاق الرصاص على قوة أمنية خلال مداهمة أحد أوكار المخدرات بمنطقة أبوالغيط بمركز القناطر الخيرية؛ مما أدى إلى استشهاد أمين الشرطة "خطاب الحسيني محمد"، أثناء القبض عليهم وفروا هاربين وسط الزراعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم ومحاصرتهم وخلال إلقاء القبض عليهم تبادلوا الرصاص مع الشرطة، مما أسفر عن مصرع اثنين من الجناة وهروب الثالث، و هم"صبحى. س"، وشقيقه " محمد"، وتم تصفية المتهم الأول وتم التعامل معه فى القناطر الخيرية، كما تم تصفية شقيقه فى شقة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر .

شارك في الحملة التى أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبرئاسة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وضباط الأمن العام وقوات من العمليات الخاصة ومباحث مركز القناطر الخيرية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجهت حملة أمنية لضبط 3 أشقاء مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم أوامر ضبط من النيابة لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات بقرية أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وأثناء المطاردة سقط أمين الشرطة خطاب حسيني محمد شهيدا جراء تبادل الرصاص مع المتهمين .