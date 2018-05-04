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سرقة "حجر أساس" وضعه محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة

قبلي وبحري

حجر الاساس قبل وبعد السرقة
حجر الاساس قبل وبعد السرقة

علي إسماعيل

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سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي منطقة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد سرقة حجر أساس قام بوضعه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، واللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري.

وأكد الأهالي، أن عقب انصرف المسئولين، عقب وضع حجر الأساس فُوجئوا باختفاء حجر الأساس وتحطيم الأساس الذي وضع عليه لوحة الافتتاح.

واتهموا الأهالي رئيس الحي بالإهمال والتسيب، مؤكدين أنه غير قادر على حماية حجر الأساس الذي وضع المحافظ، وتم اختفاؤه عقب انصرافه بساعات قليلة "فكيف سيحمي ممتلكات المحليات؟".  

كان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، استقبل اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري أمس، الخميس، وتم وضع حجر الأساس لرصف وتطوير 14 طريقًا بتكلفة 64.5 مليون وذلك بشارع ترعة البيجامية بحى غرب شبرا الخيمة، حيث سيتم البدء فى رصف 14 طريق بـ9 مدن وذلك كالآتى: في نطاق مدينة بنها طريقين وهم طريق علما - طحلة بطول 4000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه وطريق عزبة الجراب الي كفر أبو ذكري بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه .

وفي مدينة طوخ سيتم تطوير ورصف 4 طرق وهم طريق أجهور- قرقشندة- ترسا بطول 3000 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة تقديرية 3.9 مليون جنيه وطريق كفر منصور –الصبايحة بطول 2600 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 2.9 مليون جنيه وطريق الحسانية – مدينة قها بطول 2000 متر وعرض 7 متر بتكلفة تقديرية 2.6 مليون جنيه وطريق العمار – طريق مصرف طحلة بطول 3000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 3.4 مليون جنيه.

وفي حي غرب شبرا الخيمة سيتم رصف وتطوير شارع ترعة البيجامية بطول 4000 متر وعرض 12 مترًا بتكلفة 9.1 مليون جنيه وبتطويره ستحدث انفراجة مرورية كبيرة بمدينة شبرا الخيمة حيث يربط الطريق حي غرب شبرا الخيمة بالطريق الزراعي مباشرة.

أما في مدينة القناطر الخيرية فجاري رصف وتطوير طريق باسوس من الجسر بطول 6000 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 6.8 مليون جنيه وفي مدينة الخصوص سيتم رصف شارع الخصوص العمومي بطول 3000 متر وعرض 10 أمتار بتكلفة 5.7 مليون جنيه وفي مدينة شبين القناطر سيتم رصف وتطوير طريق كفر سعد حتى كفر الصهبي بطول 2000 متر وعرض 7 متر بتكلفة 2.6 مليون جنيه وفي مدينة الخانكة سيتم رصف وتطوير طريق ترعة إسماعلية حتى سرياقوس بطول 4000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وفي مدينة قليوب سيتم رصف طريقين وهما طريق ترعة أبو المنجا من الجهة الغربية بداية من كوبري ميت حلفا القديم وحتي الطريق الدائري بطول 4000 متر وعرض 5 متر بتكلفة 3.8 مليون جنيه وإعادة رصف طريق حلابة صنافير حتي مسجد الصفا بصنافير بطول 3000 متر وعرض 7 متر بتكلفة 3.9 مليون جنيه وفي مدينة كفر شكر سيتم رصف وتطوير طريق جمعية المفتي حتي كفر مروان بطول 5000 متر وعرض 6 متر بتكلفة 5.7 مليون جنية لتكون التكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل 64.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال وضعه لحجر الأساس على إهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية بالمحافظة والإهتمام برصف وتمهيد شبكة الطرق الفرعية للتخفيف على المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم مشيرا الي أنه أعطى تعليمات مشددة بسرعة تنفيذ الأعمال والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للعمل بدون إعاقة للحركة المروية.

وأضاف عشماوي أن المحافظة لديها خطة لتطوير جميع الطرق الفرعية بالمحافظة وتنفذها وفق الإعتمادات المالية المتاحة ويتم إختيار الطرق حسب أولوية وحاجة المواطنين الملحة إليها.

 


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