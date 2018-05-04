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في القليوبية..

حبس موظف بالتأمينات 3 سنوات لحرقه مكتب تأمينات قليوب

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ارشيفية
ارشيفية

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مكتب

قليوب

سجن موظف

تأمينات

سنوات

أصدرت محكمة قليوب، حكمًا بسجن موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات والمعاشات بمدينة قليوب لمدة ‏3‏ سنوات؛ بعد ثبوت إدانته بارتكاب واقعة الحرق العمدي لمكتب التأمينات الذي يعمل به لإخفاء تفاصيل جريمته والتخلص من الملفات المخالفة التي أُنشئت بمعرفته، حيث تلاعب في ملفات السائقين بغرض صرف معاشات بدون وجه حق وتحفظ مدير المكتب علي ملفات مزورة تخص مجموعة من السائقين‏.

ترجع تفاصيل القضية إلي سنة 2017 عندما تلقي اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة، وتبين أن المكتب يشغل الطابقين الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمة قليوب ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغلة كأرشيف للمكتب وأتت النيران علي جهاز حاسب آلي وبعض الملفات.

وبسؤال كل من "صالح. م"، 53 سنة مدير المكتب، و"نعيم. ا"، 52 سنة مدير الشئون القانونية بالمكتب؛ أيدا ذلك ولم يعللا سببًا لنشوب الحريق وورد تقرير الأدلة الجنائية، يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك .

تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد سامح القللي مفتش مباحث شبرا الخيمة وتوصل ضباط فريق البحث إلي أن مرتكب الواقعة أحمد. ق. م33 سنة موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات وتخصصه ملفات السائقين وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب لارتكابه العديد من المخالفات بالملفات .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي أنشئت بمعرفته وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبني بالدور الرابع وفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة كان قد تحفظ عليهم منذ فترة وأشعل النيران بالملفات مستخدما أداة إشعال ولاعة وقام بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام بأن الواقعة جرت بقصد السرقة.

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