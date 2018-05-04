هذا ما قاله محمد صلاح عن المواجهة القادمة مع رونالدو

علق اللاعب المصري المحترف في "ليفربول" محمد صلاح، على الأخبار التي أشارت إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مواجهة خاصة بين صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي ستكون عرضا لقوة نادي "ليفربول" الجماعية، وليس مبارزة شخصية مع كريستيانو رونالدو".

وأشارت عدة صحف بريطانية، من بينها "الجارديان" و"التلجراف" و"الإندبندنت" إلى أن اللاعب المصري الدولي سيخوض خلال أول موسم له في نادي ليفربول الإنجليزي أول ظهور له في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في كييف يوم 26 مايو الجاري.

وأوضحت أنه ينظر إلى صلاح، برصيد 43 هدفا هذا الموسم، على أنه التهديد الأكبر ليس لنادي ريال مدريد في نهائي كييف فحسب، بل لهيمنة رونالدو وليونيل ميسي على البطولة.

وقال صلاح عقب مباراة أمس بين ليفربول وروما: "أنا أعلم أن كل العرب يرغبون في الأفضل بالنسبة لي، وهم سعداء في كل مرة أفوز فيها، لكن في الوقت الحالي أفكر فقط في المباراة النهائية".

وأضاف: "أنا ألعب لناد رائع ولدينا لاعبون رائعون، لذا تأهلنا إلى المباراة النهائية مع فريق عمل رائع، ولا أستطيع فعل ذلك بمفردي، إنه عمل جماعي، وعندما نحرز هدفا، فهذا لأننا نحقق كل شيء جيدا، وعندما نعترف به فهذا يعني أننا جميعا بحاجة إلى العمل بجهد أكبر".