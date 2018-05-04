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حقائق مذهلة عن البيض

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البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحافظ على صحة الجسم،حيث يعتبر خبراء التغذية أن النظام الغذائي الذي يحتوي على البيض هو بلاشك نظام صحي ومفيدن حيث وجدت دراسة حديثة أن الفطور الذي يحتوي على البيض يفيد في تقليل النهم والاحتياج للسكريات والأطعمة الدهنية، وذلك بالمقارنة بالفطور الذي يعتمد على الحبوب أو أن يتم الاستغناء عن وجبة الفطور تماماً.

وذكرت مقالة نشرها موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، ان البيض يساعد الجسم في التخلص من السموم. وإضافة إلى كل ذلك، فإن هناك 8 حقائق مذهلة عن البيض، ومنها:

1- الصفار يساعد في نمو المخ

يعتبر صفار البيض من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث إنه يحتوي على فيتامين "B" المركب المسمى "Choline"، الذي يقلل الالتهابات ويحسن الوظائف العصبية. كما أن الـ"Choline" يساعد في نمو وتطور المخ، ولهذا ينصح السيدات الحوامل بتناول البيض من وقت لآخر. كما أنه يزيد من عملية إفراز هرمونات السعادة "سيروتونين" و"دوبامين".

2- البيض أفضل غذاء بروتيني

حيت نتحدث عن أجود أنواع البروتين، فإن البيض يأتي على قمة القائمة، وذلك لأن الجسم يمتص ويستفيد بكامل كمية البروتين الموجود بالبيض. كما أن البيض يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين "A" وفيتامين "B12" وفيتامين "D" وفولات وفوسفور. وبيضة واحدة مسلوقة جيداً تحتوي على 6 غرامات من البروتين، حيث تمد السيدات بـ14% من احتياجاتهم اليومية من البروتين، وتمد الرجال بـ11% من احتياجاتهم اليومية من البروتين.

3- التحكم في الوزن

إضافة البيض للنظام الغذائي يساعد في السيطرة على وزن الجسم، وذلك لأن البروتين يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء طول اليوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية. فبيضة واحدة كبيرة تحتوي على 70 سعرا حراريا فقط، مما يجعلها مصدرا ممتازا للبروتين بسعرات حرارية قليلة، لذا فهو خيار جيد لمن يتبع أنظمة غذائية لخفض الوزن.

4- البيض رائع للياقة البدنية

تناول البيض بعد إجراء التمرينات الرياضية يعتبر مثالياً، وذلك لأنه يوفر كمية البروتين المطلوبة لإعادة بناء وإصلاح خلايا العضلات. لذا يجب إدراج البيض في النظام الغائي اليومي للرياضيين، خاصة إذا تم تناوله مسلوقاً جيداً مع الفواكه.

5- مصدر رائع لفيتامين "D"

يمتص الجسم فيتامين "D" عن طريق التعرض لأشعة الشمس أو من خلال بعض الأطعمة التي تحتوي على ذلك الفيتامين الهام جدا لصحة الجسم. ويعتبر البيض مصدرا ممتازا لفيتامين "D"، وهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على ذلك الفيتامين. فإذا كنت لا تتعرض كثيراً لأشعة الشمس، فيمكنك إضافة البيض إلى نظامك الغذائي للحصول على احتياجات جسمك من فيتامين "D". يذكر أن صفار بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 41 وحدة دولية من فيتامين "D"، وهو ما يغطي حاجتك اليومية.

6- لون البيضة لا يهم

الكثيرون يعتقدون أن البيض البني يحتوي على فائدة أكبر من البيض الأبيض، إلا أن لون قشرة البيضة لا تؤثر على فوائدها وقيمتها الغذائية. كما أن لون صفار البيض يعتمد على الغذاء الذي يتم إطعامه للدجاج، إلا أن ذلك لا يؤثر كثيراً على القيمة الغذائية للبيضة، وقد يكون هناك بعض الاختلافات البسيطة بالنسبة لمكونات البيضة من فيتامين "A" والـ"لوتين" فقط.  فبغض النظر عن اللون، فإن صفار البيض يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والبروتينات.
7- الطازج هو الأفضل

هل تعلم أنه يمكنك استهلاك البيض خلال ثلاثة أسابيع من الإنتاج بشرط التخزين الجيد؟ وينضج البيض سريعاً في درجة حرارة الغرفة، لذا لا تتركه لمدة طويلة وحاول تناوله وهو طازج.

8- البيض يحتوي على دهون!

إن البيضة الكبيرة تحتوي على 1.5 غرام من الدهون المشبعة، و1 غرام من الدهون غير المشبعة المتعددة، و1.8 غرام من الدهون غير المشبعة الأحادية. بعض أنواع البيض تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3، إذا تمت تغذية الدجاج على بذور الكتان.


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