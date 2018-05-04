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ضابط شرطة يسطو على بنك لسرقته ويقتل رجلين بأرمينيا

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أكدت الشرطة إن ضابطا كبيرا في شرطة المرور بالعاصمة الأرمينية يريفان قتل رجلين أحدهما حارس أمن عندما قام بالسطو على فرع لبنك (إتش.إس.بي.سي) البريطاني أمس الخميس.

وذكرت "رويترز" أن الشرطة قالت: "اقتحم مرتكب الحادث البنك مسلحا بسكين وقنبلة يدوية ومسدس وأصاب اثنين من العاملين. توفي أحدهما". وتابعت: "المهاجم الذي ارتكب عملية السطو استولى على أموال وحاول الفرار. لكنه لم يتمكن من الركض لمسافة طويلة".

وبعد ساعات قالت الشرطة إن شرطيا مصابا توفي في المستشفى.

وكتب المتحدث باسم الشرطة أشوت أهارونيان في صفحته على فيسبوك: "للأسف فشل الأطباء في إنقاذ حياة الشرطي المصاب".

وقالت الشرطة إن المسلح يدعى دانييل دانييليان ويرأس وحدة في شرطة المرور، ولم يتسن لرويترز الوصول إلى دانييليان.

وتشهد أرمينيا اضطرابات واحتجاجات في الشوارع أرغمت رئيس الحكومة على الاستقالة.

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