» شاهد.. أشياء يقوم بها رونالدو لا يقدر ميسي على فعلها

04 مايو 2018 - 07:10 ص

نشرت قناة "ريال مدريد ألبانيا" الإنجليزية فيديو، عرضت فيه 10 أمور يقوم بها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في كرة القدم، وفي المقابل، يعجز عن فعلها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعرضت القناة، في الفيديو الذي نشرته صحيفة "عربي21"، التسديدة بالقدم الضعيفة لرونالدو التي لا تقل قوة عن تسديدة قدمه الأخرى، بالإضافة إلى تسديدات بعيدة المدى عجز الحراس عن صدها، وكان بعضها من على بعد 40 مترا عن المرمى.

كما عرضت القناة القفزات غير الطبيعية التي يقوم بها رونالدو، والتي يعجز ميسي عن تنفيذها، إذ إنه يقفز أعلى من جميع المدافعين، ليفتكّ الكرة أو ليسددها، وبلغ ارتفاع قفزاته في بعض الأحيان مترين و80 سنتيمترا.





