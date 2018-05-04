  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:30 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء

توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

مريم عبد السلام

تطورات جديدة بشأن مقتل "مريم" في بريطانيا

وزير التربية والتعليم

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

ابراهيم الزعفراني

الزعفراني: خياران أمام الإخوان بشأن المصالحة

محمد صلاح

هذا ما قاله محمد صلاح عن المواجهة القادمة مع رونالدو

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

#

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

#

تغريدة نارية لـ"أسطورة" ليفربول عن محمد صلاح

#

محمد صلاح يكشف سر عشقة لنادي الإسماعيلي

المنتخب

محمد صلاح

الجبلاية

ليفربول

طالب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، اتحاد الكرة "الجبلاية" بالموافقة على اصطحاب روبن بونس أخصائي العلاج الطبيعي في فريق ليفربول، معه خلال تواجده بمونديال روسيا 2018.

بدوره وافق مجلس إدارة "الجبلاية" على طلب "صلاح" جاء ذلك بعد طلب صلاح استقدام أخصائي العلاج الطبيعي الذي يعد الأفضل في أوروبا حاليا لمساعدته على مواجهة ضغط المباريات في المونديال وطول رحلات السفر والتنقل في المدن الروسية خلال المونديال إذ سيخوض منتخب الفراعنة مبارياته الثلاثة في 3 مدن مختلفة.

تنطلق بطولة كأس العالم فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، إذ يبدأ الفراعنة مبارياتهم بمواجهة الأوروجواى يوم 15 يونيو ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس الشهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 39 درجة
» عضو بـ"الأعلى للشؤون الإسلامية": الكتب الدراسية في الغرب تسيئ للاسلام
» لافروف: أشياء غريبة تحدث على الحدود الأردنية السورية
» لافروف: أشياء غريبة تحدث على الحدود الأردنية السورية
» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب
» السفير الفرنسي في تونس يرقص بـ"الجبة"
» شاهد.. أشياء يقوم بها رونالدو لا يقدر ميسي على فعلها
» ضابط شرطة يسطو على بنك لسرقته ويقتل رجلين بأرمينيا
» حقائق مذهلة عن البيض
» محققون يتنصتون على مكالمات محامي ترامب
» «هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك