السكة الحديد: تعاملنا مع أزمة الأمطار بـ"الجرادل"

04 مايو 2018 - 09:26 ص

أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة سكك حديد مصر، أنه تم تأسيس غرفة أزمات لمواجهة أي مشاكل تواجه السكك الحديدية، سواء أكانت تتعلق بظروف جوية، أو حوادث.

وقال "حتاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، "إن سقوط الأمطار كان دائمًا يعد مشكلة للسكك الحديدية، وكان هناك فرق عمل داخل المحطات؛ استعدادًا لموجة الأمطار الأخيرة".

وأضاف رئيس شركة سكك حديد مصر، أن العمال أنفسهم تعاملوا مع أزمة الأمطار بـ"الجرادل"، مع العمل على نظافة المكان.

وشهدت مصر الفترة الأخيرة، موجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث تعرضت بعض المحافظات لأمطار رعدية وصلت لحد السيول في بعض المناطق، وأيضًا عواصف ترابية.

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