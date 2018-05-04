» "الباز" يفتح النار على وزير التربية والتعليم

04 مايو 2018 - 09:39 ص

هاجم الإعلامي محمد الباز، وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، قائلاً: "إن هناك نبرة تعالٍ لدى وزير التعليم، وهو يروج للنظام التعليمي الجديد"، مضيفًا: "لا يصح سياسيًا أن تضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كل ثلاث جمل".

وتابع "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "شيء عظيم أن يكون نظام التعليم الجديد مدعومًا من القيادة السياسية، ولكن لا يصح أن يستقوى وزير التعليم على الشعب بالرئيس وكأن من يعترض على النظام يعترض على الرئيس، ومن يقول لا للنظام يقول لا للرئيس، هذا يؤكد أننا لسنا أمام وزير سياسي".

وطالب الإعلامي، وزير التربية والتعليم، بالتزام الصمت، وأن يترك عملية الترويج للنظام الجديد لآخرين متخصصين فى التسويق.

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