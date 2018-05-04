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بالصور.. إحالة 90 موظفًا حكوميًا في كفر الزيات للتحقيق

قضايا وحوادث

إحالة 90 من العاملين بمنشأت خدمية تابعة للصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للتحقيق
إحالة 90 من العاملين بمنشأت خدمية تابعة للصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للتحقيق

محمد عبدالناصر

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بالصور.. إحالة 100طبيب وممرض "بصحة كفر الزيات" للتحقيق

تضامن

صحة

منشآت

رئيس مركز ومدينه كفرالزيات

انضباط وظيفى

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات اليوم، الجمعة، إحالة 90 من قوة العاملين بمنشآت خدمية تابعة للصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للتحقيق؛ بسبب عدم الانضباط الوظيفي نتيجة الغياب وترك العمل.

كان رئيس المدينة قد أجرى مرورًا أمس، الخميس، على مستشفى كفرالزيات العام، وتفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوى، وتبين غياب، وعدم تواجد 54 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "37 طبيبًا و10 ممرضات و7 فنيين وإداريين".

كما أجرى "شعلان"، مرورًا مفاجئًا على مركز الأمومة والطفولة التابعة للإدارة الصحية بكفر الزيات، ورصد غياب وعدم تواجد 20 طبيبًا وممرضة و8 إداريين، وبالوحدة السكنية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعى، تبين غياب وعدم تواجد 2 موظف، وبإدارة الشباب والرياضة رصد غياب وعدم تواجد 4 موظفين.

وتفقد رئيس المدينة، مخبز المطاحن لمتابعة سير العمل بالمخبز والتأكد من مطابقة رغيف العيش المنتج للمواصفات والجودة، وكذا متابعة أعمال الحفر لتوصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي بمنطقة عفيفى والضخ التجريبى للغاز ببعض منازل المدينة.









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