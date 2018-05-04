قطع المياه 6 ساعات عن 13 منطقة بالقاهرة

04 مايو 2018 - 09:58 ص

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 11 مساء اليوم، الجمعة، وحتى الساعة 4 فجر غد، السبت، نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة اللوحات الكهربائية بمحطة مياه المرج.

وتشمل المناطق:- "المرج الشرقية والغربية – عزبة النخل – شارع عين شمس – منطقة البركة – مدينة السلام - أبو رجيلة – منشية السد العالى – منشية العروبة – تقسيم ابوالعز – منطقة أطلس – منطقة النيل – منطقة إسبيكو".

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



