"فرحات": 5 مشروعات تنموية تم إنشاؤها بـ"النزوات"

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الامطار

نور فرحات

مدينة السادات

التجمعات.

منخفض القطارة

كشف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، عن وجود بعض المشروعات التنموية المصرية التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية بالنزوات وليس بالأفكار العلمية والرؤى التخطيطية السليمة، مشيرًا إلى أن من هذه المشروعات مشروع منخفض القطارة ومشروع توشكى، والعاصمة الإدارية فى مدينة السادات، وترعة الحمام، ثم القاهرة الجديدة التى غرقت طرقاتها تحت الأمطار منذ أيام.

وأضاف "فرحات"، خلال مقاله الذي نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "التنمية بالنزوات"، قائلاً: "فى كل هذه الأمثلة تنشئ الدولة مشروعاتها وتنفق عليها الأموال ثم تتركها نهبا للإهمال لا لشيء إلا لأن صاحب القرار أراد الإقدام أو الإحجام دون أن يسأله أحد لماذا أقدم ولماذا أحجم، لأنه لا حرية فى السؤال وهنا تبدو العلاقة وثيقة بين التنمية والحرية".

وتابع الفقيه  الدستوري: "ما دفعنى إلى استرجاع هذه الموضوعات الدالة على  إخفاقات التنمية فى مصر فضيحة غرق شوارع القاهرة الجديدة فى الأمطار الأسبوع الماضي وغرق طرقات المدن والقرى المصرية فى الماء الوحل بسقوط الأمطار ظاهرة تحدث كل عام وتعتذر عنها الحكومة ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزيادة ".


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