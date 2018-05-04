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أول تعليق لرئيس الزمالك بعد رحيل اللجنة المالية

الرياضة

مرتضى منصور
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اللجنة المالية

الزمالك

مرتضى منصور

شريف اسماعيل

خالد عبدالعزيز

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية؛ بسبب مواقفهم المحترمة مع النادي، معربًا عن سعادته برحيل اللجنة المالية التي تم تعيينها لإدارة الشئون المالية للنادي بقرار من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.

وقال "منصور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "إستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة، "أنا مخوفتش من البداية من اللجنة المالية، لأني واثق في نفسي ووفرت للنادي 205 ملايين جنيه".

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن رئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية عرفوا الحقيقة، قائلاً: "كل الناس ديه عرفت الحقيقة فين، وكلهم كانوا مستائين من اللي حصل".

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