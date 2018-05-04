إصابة 12 شخصًا في مشاجرتين بين العائلات ببني سويف

أصيب 12 شخصًا في مشاجرتين بين 4 عائلات بقريتي البرانقة التابعة لمركز ببا والصعايدة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

انتقل النقيب محمد الفقى، معاون مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية مكبرة للفصل بين العائلتين، وضبط طرفى المشاجرة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

انتقل النقيب محمد الفقى، معاون مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة على رأس قوة أمنية مكبرة للفصل بين العائلتين، وضبط طرفى المشاجرة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.