"عماد الدين" يكشف ألاعيب أمريكا للسيطرة على سوريا

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بلاك ووتر

حذر عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، من إمكانية استعانة الولايات المتحدة الأمريكية، بشركة "بلاك ووتر" على الأراضى السورية، وهذه الشركة تضم مقاتلين مرتزقة من أمريكا وجنوب إفريقيا وتشيلى والبوسنة والفلبين وبلدان أخرى، وتعمل بشكل رسمى أو من خلال شركات وسيطة فى عدة دول بالعالم من بينها إسرائيل، أدخلتها أمريكا فى العراق عام 2003، وارتكبت المئات من الجرائم بحق المدنيين.

وأضاف "عماد"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "انتبهوا لا تستنسخوا بلاك ووتر فى سوريا"، أن جرائم بلاك ووتر لا تعد ولا تحصى فى العراق وأماكن أخرى، وبدلا من تحجيمها، فإن نشاطها زاد بصورة كبيرة، وصارت دول فى المنطقة وخارجها تعتمد على مثل هذه القوات المرتزقة لتحديث جيوشها، أو العمل بالأجر وبالقطعة فى مهمات محددة، ويقال إن رئيس الشركة برينس يرتبط بعلاقات متميزة مع بعض المسئولين العرب.

وتابع: "السؤال لكل المسئولين الذين يفكرون فى الاستعانة بهؤلاء المرتزقة: ألا تفكرون في عواقب مثل هؤلاء القتلة المحترفين، الذين لا نستبعد أن يكونوا أيضا مرتبطين بالإسرائيليين والمحافظين الجدد المتطرفين فى الولايات المتحدة؟! لماذا لا توجه الدول العربية خصوصا جهودها لتسوية سياسة توقف القتل والدمار فى سوريا، وتحارب فعلا المتطرفين والإرهابيين، الذين ثبت أنهم خطر أيضا ليس على سوريا والعراق، بل على كل الخليج العربى؟!!.


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